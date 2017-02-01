Ситуация с брошенным в Приморье судном Yeruslan относительно стабильна - власти

Ситуация с покинутым в Амурском заливе иностранным судном Yeruslan, из которого несколько дней назад пришлось откачивать воду из-за серьезной угрозы затопления, стабилизировалась, об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС и представителя администрации Приморья.

«Специалисты на выходных откачали воду, заделали бреши, сквозь которые она поступала, выровняли положение судна. Сейчас ситуация относительно стабильная», - сказал этот представитель.

В начале прошлой недели Yeruslan начал погружаться из-за появления воды в кормовой части третьего трюма. К концу недели ситуация усугубилась из-за потепления, и утром в субботу, 18 февраля, специалистам пришлось начать откачку воды из-за серьезной угрозы затопления.

Судно Yeruslan было построено в 1967 году, в качестве владельца значится китайская компания Claner Shipping Ltd., портом приписки - Пномпень (Камбоджа). В реестре отмечается, что судно в настоящее время не эксплуатируется.

Судно находится на рейде в Амурском заливе, в 8-10 км от Владивостока, уже около двух лет. До недавнего времени его охраняли несколько человек. В конце января местные журналисты, которые поднялись на судно, рассказали, что экипаж его покинул, а помещения судна разграблены. По факту хищений на судне транспортная полиция начала проверку. Также она организовала патрулирование, чтобы обеспечить сохранность имущества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]