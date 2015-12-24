Приморцев ожидает трехдневная рабочая неделя
Приморцев ожидает трехдневная рабочая неделя, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
На этой неделе приморцы будут отдыхать четыре дня.
Как сообщили в департаменте госслужбы и кадров, согласно постановлению Правительства РФ, в 2017 году переносятся выходные дни с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля и с субботы 7 января на понедельник 8 мая.
«Таким образом, рабочими днями на этой неделе будут 20, 21 и 22 февраля, а с 23 по 26 февраля включительно жители края будут отдыхать», – пояснили в ведомстве.
Отметим, кроме того, в 2017 году продолжительные выходные ожидают приморцев с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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