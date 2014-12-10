Снегоуборочная техника вышла на дороги Приморья
Проезд автомобильного транспорта обеспечен на всех дорогах краевого значения в Приморье. «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщили в АО «Примавтодор», всего на дорогах края сейчас работает более 300 единиц техники.
«Дорожная техника задействована в очистке дорог, подсыпке покрытия песко-солевой смесью. В настоящий момент проезд автотранспорта обеспечен на всех дорогах края, перевалы открыты для движения», – отметили специалисты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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