Снегоуборочная техника вышла на дороги Приморья

Проезд автомобильного транспорта обеспечен на всех дорогах краевого значения в Приморье. «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в АО «Примавтодор», всего на дорогах края сейчас работает более 300 единиц техники.

«Дорожная техника задействована в очистке дорог, подсыпке покрытия песко-солевой смесью. В настоящий момент проезд автотранспорта обеспечен на всех дорогах края, перевалы открыты для движения», – отметили специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]