Подразделения Тихоокеанского флота устранят условное радиационное заражение в Приморье

Масштабные лагерные сборы подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Тихоокеанского флота (ТОФ) начались на полигоне «Бамбурово» в Приморском крае, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Как сообщили в пресс-службе ТОФ, специалисты в ходе сборов устранят условные химическое и радиационное заражения.

Подразделения РХБ защиты ТОФ проведут радиационно-химическую разведку и специальную обработку условно зараженных участков местности, отработают аэрозольное противодействие средствам воздушного нападения условного противника, а также выполнят ряд других задач.

В лагерном сборе задействованы более 300 военнослужащих подразделений РХБ защиты морской пехоты и береговых войск Тихоокеанского флота и свыше 50 единиц специальной военной техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]