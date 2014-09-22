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Подразделения Тихоокеанского флота устранят условное радиационное заражение в Приморье

Подразделения Тихоокеанского флота устранят условное радиационное заражение в Приморье

Фото: AfterShock

Масштабные лагерные сборы подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Тихоокеанского флота (ТОФ) начались на полигоне «Бамбурово» в Приморском крае, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Как сообщили в пресс-службе ТОФ, специалисты в ходе сборов устранят условные химическое и радиационное заражения.

Подразделения РХБ защиты ТОФ проведут радиационно-химическую разведку и специальную обработку условно зараженных участков местности, отработают аэрозольное противодействие средствам воздушного нападения условного противника, а также выполнят ряд других задач.

В лагерном сборе задействованы более 300 военнослужащих подразделений РХБ защиты морской пехоты и береговых войск Тихоокеанского флота и свыше 50 единиц специальной военной техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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