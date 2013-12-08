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Начальник отдела полиции в Артеме пресек попытку кражи и задержал подозреваемого

Начальник отдела полиции в Артеме пресек попытку кражи и задержал подозреваемого

Фото: УМВД по ПК

Начальник отдела МВД России по городу Артему Алексей Шульженко возвращался домой после работы.   Его внимание привлек шум разбившегося стекла. Пройдя несколько метров, полицейский  обратил внимание  на мужчину, который пытался забраться  в помещение   павильона быстрого питания на улице Западной, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Услышав требование полковника Шульженко прекратить противоправные действия, злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Задержанный рассказал,  что проходя мимо павильона, решил совершить кражу. Воспользовавшись урной для мусора, он разбил оконное стекло, но  был застигнут сотрудником полиции.

Ранее 28-летний житель Приморья  привлекался к уголовной ответственности за кражи и угон транспортного средства. Из мест лишения свободы освободился в 2016 году.

В следственном подразделении  отдела полиции Артема возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (попытка кражи с незаконным проникновением в помещение). Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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