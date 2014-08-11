Почти две тонны незаконно добытого краба изъяли в Приморье пограничники
Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю изъяли за минувшие выходные более 1800 кг незаконно добытого краба, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС и представителя управления.
«Две партии незаконно добытого краба весом более 1800 килограммов изъяли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в конце минувшей недели, - уточнил этот представитель. - В частности, в населенном пункте Рыбак Хасанского района (юг Приморского края) на территории заброшенного рыболовецкого колхоза пограничники обнаружили подпольный цех и более полутора тысяч килограммов краба».
В момент обнаружения большая часть краба фасовалась в коробки для последующей транспортировки в магазины и на рынки. Ущерб от деятельности незаконного производства оценивается в более чем 800 тыс. рублей.
Еще одна партия незаконно добытого краба весом более 300 кг была обнаружена при досмотре иномарки в поселке Дунай. По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный водным биоресурсам в этом случае, составляет более 360 тыс. рублей.
По обоим фактам начаты разбирательства, по результатам которых будет принято правовое решение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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