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Почти две тонны незаконно добытого краба изъяли в Приморье пограничники

Почти две тонны незаконно добытого краба изъяли в Приморье пограничники

Фото: ДВ-Росс

Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю изъяли за минувшие выходные более 1800 кг незаконно добытого краба, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС и представителя управления.

«Две партии незаконно добытого краба весом более 1800 килограммов изъяли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в конце минувшей недели, - уточнил этот представитель. - В частности, в населенном пункте Рыбак Хасанского района (юг Приморского края) на территории заброшенного рыболовецкого колхоза пограничники обнаружили подпольный цех и более полутора тысяч килограммов краба».

В момент обнаружения большая часть краба фасовалась в коробки для последующей транспортировки в магазины и на рынки. Ущерб от деятельности незаконного производства оценивается в более чем 800 тыс. рублей.

Еще одна партия незаконно добытого краба весом более 300 кг была обнаружена при досмотре иномарки в поселке Дунай. По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный водным биоресурсам в этом случае, составляет более 360 тыс. рублей.

По обоим фактам начаты разбирательства, по результатам которых будет принято правовое решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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