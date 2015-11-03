Во Владивостоке пожарные спасли человека из горящей квартиры
Днем 19 февраля в 15.55 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступила информация о пожаре в квартире жилого дома, расположенного по адресу: улица Сахалинская, 19 а.
Огнеборцы прибыли на место происшествия уже через 8 минут (в 16.03) и немедленно приступили к тушению. В подъезде отмечалось сильное задымление. Проведя разведку в горящей квартире брандмейстеры установили очаг возгорания. Горела кухня. Пожарными было принято решение задействовать 3 звена газодымозащитной службы. На момент пожара в квартире находился один человек, которого огнеборцы вывели с помощью спасательных устройств по лестничному маршу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Через 7 минут пожар был локализован (в 16.11), а в 17.27 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 11 кв. м. Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных никто из жильцов дома не пострадал. По сигналу тревоги бороться с огнем прибыли 23 человека личного состава и 5 единиц техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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