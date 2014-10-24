На льготное кредитование получателей дальневосточного гектара направят 6 млрд рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Программа льготного кредитования граждан, получивших землю на Дальнем Востоке, признана приоритетной для финансирования Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ).

Соответствующее решение принято на Правительственной Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе под председательством вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Мы обсудили новый продукт, предложенный по поручению Правительства Фондом развития Дальнего Востока, – льготное кредитование участников программы дальневосточный гектар. На сегодняшний день обратилось почти 63 тысячи человек. Количество каждый день пребывает. Люди осваивают российскую дальневосточную землю, собираются строиться, заниматься бизнесом. Им надо помогать. Такой кредитный продукт разработан», – сказал Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, в течение месяца планируется выпустить этот продукт.

«Там есть сервисы дополнительные, например, связанные с предложением, что именно купить. Будет организована электронная торговая площадка, потому что деньги мы на руки отдавать людям не планируем. Деньги должны пойти целевым образом на освоение гектара», – уточнил он.

Напомним, согласно новому федеральному закону каждый житель России может получить один гектар землив безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов.

С 1 февраля 2017 года земельный участок на Дальнем Востоке может получить каждый гражданин России. С начала февраля подано более 29 тысяч заявлений, с начала реализации закона – почти 64 тысячи. По прогнозам Минвостокразвития, в течение 2017 года будет подано около 250 тысяч заявок от граждан на получение дальневосточного гектара. При этом, как показывают опросы, 47% потенциальных участников программы не удовлетворены доступностью финансовых ресурсов.

Фонд развития Дальнего Востока совместно с кредитными учреждениями, имеющими развитую сеть отделений по всей стране, предложит получателям дальневосточных гектаров кредитный продукт, позволяющий приобрести товары, необходимые для обустройства полученной земли – сруб для дачи, мелкую сельхозтехнику, теплицу и другие – на льготных условиях. Снижение ставки по потребительским кредитам до 8-10% годовых будет обеспечено Фондом через предоставление банкам-партнерам доступного и долгосрочного возвратного финансирования. Это беспрецедентные для рынка потребительского кредитования условия. Согласно данным ЦБ РФ, средняя ставка по кредитам наличными на срок свыше одного года (без учета Сбербанка) в 2016 году составила 17,5% годовых.

Для реализации программы создается специализированная электронная площадка, что будет способствовать развитию электронной торговли и информационных технологий на Дальнем Востоке. В настоящее время Фонд совместно с партнерами ведет переговоры с производителями и поставщиками широкого перечня товаров и услуг об условиях участия в проекте, одним из которых является гибкая ценовая политика, позволяющая снизить затраты граждан.

Запустить систему кредитования получателей гектара в пилотном режиме планируется весной 2017 года. Как сообщил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков, в Фонд уже поступили заявки от банков, заинтересованных в реализации программы льготного кредитования получателей Дальневосточного гектара, на общую сумму шесть миллиардов рублей.

Отметим, в Приморье с начала реализации закона о дальневосточном гектаре в профильные департаменты Администрации края, а также местные администрации поступило уже около 20 тысяч заявлений. Переехать в Приморье намерены жители самых разных территорий страны – заявки на землю в крае поступают из Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодарского края, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Челябинска, Хабаровска, а также от дальневосточников – из Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области.

По поручению Губернатора Владимира Миклушевского, в регионе заранее была проведена работа по сокращению сроков получения гектара и минимизации случаев отказа.

«Наша задача – сделать все, чтобы люди получили землю там, где они хотят, если это, конечно, не противоречит законодательству. Мы стараемся, чтобы все поступившие заявки были приняты и рассмотрены положительно. Это, конечно, получается не всегда в основном из-за сдвигов в кадастровых картах и наложениях участков друг на друга. Мы создали региональную кадастровую карту, куда оперативно вносим все данные о занятых участках земель в муниципалитетах. Существенную помощь заявителям также оказывают сотрудники приморских МФЦ, открыт Центр по работе с получателями дальневосточного гектара. С каждым заявителем идет индивидуальная работа», – заявил глава региона.

Обратиться за консультацией к специалистам центра все желающие могут ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14, 1 этаж.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]