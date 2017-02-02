Более 450 приморцев уже получили ПТС на ввезенные иномарки
В Приморье продолжается работа по выдаче паспортов транспортных средств для автомобилей, ввезенных в регион без «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщили в таможне Владивостока, за три дня с 17 по 19 февраля ПТС выдано более чем на 450 транспортных средств.
«Работа по приему и выдаче документов продолжается. Оформить ПТС можно по одному из двух адресов — на Стрельникова, 14 или Березовая, 25а во Владивостоке. Очередей на постах не наблюдается», – отметили специалисты.
Кроме того, за минувшие выходные в отделении ГИБДД по Приморскому краю обратились более 470 приморцев для регистрации автомобилей, в том числе и те, кто в эти дни получил ПТС.
Отметим, с пятницы, 17 февраля, рабочее время таможенных постов и отделения ГИБДД продлено до 20.00 для того, чтобы приморцы оперативно смогли зарегистрировать свои транспортные средства.
Напомним, ранее Губернатор Приморья Владимир Миклушевский обратился к Полномочному представителю Президента РФ в ДФО – заместителю Председателя Правительства Юрию Трутневу с инициативой отсрочить на полгода действие технического регламента по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
«Разработчики нового регламента таможенного союза не учли сложности, которые возникли при регистрации подержанных автомобилей. Новые автомобили оснащают устройством прямо на конвейере, соответственно на поддержанных автомобилях этого оборудования нет. А для нас, дальневосточников, это очень важный вопрос. Поэтому я предложил отложить применение новых правил регистрации хотя бы на полгода», – заявил Владимир Миклушевский.
«ЭРА-ГЛОНАСС» – большой шаг вперёд с точки зрения безопасности вождения, однако регламент необходимо доработать, и над этим сейчас работает Минпромторг.
Кроме того, глава региона встретился с представителями автомобильного бизнеса по этому вопросу. Участникам мероприятия анонсировали, что приморская компания «Дальтест» уже заключает договор на право установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на иностранные машины. Дилерское соглашение с «ЭРА-ГЛОНАСС» уже находится в стадии подписания.
Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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