Находкинский суд: Неверное декларирование лука стоило фирме из Новосибирска 300 тысяч рублей
Находкинский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении и вынес решение о признании новосибирской фирмы виновной в предоставлении недостоверных сведений о таможенной стоимости и назначил наказание в виде штрафа в размере более 300 тысяч рублей.
Осенью 2016 года в адрес данной компании из китайского порта Шанхай был ввезен контейнер, в котором находилось 7 тонн сушеного лука, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Находкинской таможни Наталью Сабадаш.
При проведении Находкинской таможней документального контроля был выявлен факт заявления недостоверных сведений о стоимости товара, что повлекло за собой занижение подлежащих к уплате таможенных платежей в размере более 600 тысяч рублей. В отношении данной фирмы таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч.2 ст.16.2 КоАП РФ. По результатам рассмотрения, дело было передано в суд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.02.2017 Уссурийская таможня задержала более шести тонн креветок
-
04.02.2017 В Приморье под видом материала для производства пластмасс ввезли санкционное спортивное питание
-
02.02.2017 Находкинские таможенники задержали восемь контейнеров санкционного товара на 120 млн рублей
-
19.01.2017 В отношении жителя Находки возбуждено уголовное дело за создание фиктивной фирмы
-
18.01.2017 В Приморье пытались ввезти клаксоны неизвестной "системы"
-
23.12.2013 В Находке возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты в федеральный бюджет 12,8 млн рублей
Добавить комментарий