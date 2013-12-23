Находкинский суд: Неверное декларирование лука стоило фирме из Новосибирска 300 тысяч рублей

Находкинский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении и вынес решение о признании новосибирской фирмы виновной в предоставлении недостоверных сведений о таможенной стоимости и назначил наказание в виде штрафа в размере более 300 тысяч рублей.

Осенью 2016 года в адрес данной компании из китайского порта Шанхай был ввезен контейнер, в котором находилось 7 тонн сушеного лука, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Находкинской таможни Наталью Сабадаш.

При проведении Находкинской таможней документального контроля был выявлен факт заявления недостоверных сведений о стоимости товара, что повлекло за собой занижение подлежащих к уплате таможенных платежей в размере более 600 тысяч рублей. В отношении данной фирмы таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч.2 ст.16.2 КоАП РФ. По результатам рассмотрения, дело было передано в суд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]