Владимир Миклушевский: Необходимо полностью ликвидировать выбросы мусоросжигательного завода во Владивостоке

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил администрации Владивостока максимально снизить вредные выбросы и неприятный запах мусоросжигательного завода в районе «Второй Речки». Необходимо отредактировать конкурсную документацию на закупку новых газоочистных фильтров, заявил глава региона во время личного приема граждан. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Специалист-эколог Мария Шкорина обратилась к Губернатору с вопросом, который давно волнует жителей нескольких микрорайонов Владивостока, это выбросы спецзавода № 1 на улице Бородинской.

«Недавно завод наконец объявил о закупке новых фильтров, но мы опасаемся, что они не избавят нас от существующих проблем. Дело в том, что техническое задание конкурсной документации составлено на пылеочистительные фильтры», – отметила эксперт.

Замглавы администрации Владивостока Сергей Черкасов пояснил, на сегодняшний день оборудование, установленное на мусоросжигательном заводе, улавливает до 92% выбросов.

«Учитывая жалобы населения, решено было закупить новое газоочистное оборудование, два фильтра, которые будут улавливать до 99%. В марте будет объявлен конкурс, по итогам которого определится поставщик, до конца года планируем установить оборудование», – сообщил он.

Губернатор Приморья подчеркнул, новое оборудование должно не только качественно фильтровать твёрдые вещества, но и нейтрализовать неприятный запах.

«Спецзавод расположен в центре большой жилой зоны, от его выбросов страдают жители нескольких микрорайонов – «БАМа», «Второй Речки» и «Снеговой Пади». Даю вам две недели на корректировку техзадания, проанализируйте с экспертами, возможно, есть необходимость в закупке дополнительных фильтров», – поручил Владимир Миклушевский администрации города.

Владимир Миклушевский заявил, что будет лично контролировать этот вопрос, кроме того, глава региона поручил ускорить процесс: новое газоочистное оборудование должно быть установлено в третьем квартале этого года.

Фото - vl.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]