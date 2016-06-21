Во Владивостоке на месте обвала дороги продолжается монтаж временной схемы теплоснабжения

В минувшие выходные специалисты приступили к монтажу временной схемы теплоснабжения на ул. Станюковича во Владивостоке. На площадке завершается установка бетонных блоков – опор, на которые производится укладка альтернативной теплотрассы, ее протяженность составит около 100 метров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Уже выполнен монтаж трубопроводов протяженностью 50 метров. Несмотря на сложные погодные условия в виде выпавшего снега и шквального ветра, работы продолжаются и ведутся круглосуточно. На площадке имеется вся необходимая спецтехника и материалы. Работы выполняет специализированная подрядная организация ООО «НТС-ГРУПП» за счет компании-застройщика ООО «Каскад-Строй». Со своей стороны филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» осуществляет строжайший контроль соблюдения технологии.

После завершения работ по монтажу и присоединения к существующим сетям нового трубопровода, необходимо произвести переключение подачи теплоснабжения с основной схемы на временную, при этом процесс требует обязательного отключения потребителей. Энергетики сделают все необходимое для создания условий, позволяющих выполнить переключение в кратчайшие сроки и обеспечить подачу тепла и горячей воды на Эгершельд по временной схеме.

Напомним, что 14 февраля 2017 года, в результате обвала подпорной стены на ул. Станюковича была повреждена теплотрасса: трубопровод оголен, существует прогиб из-за отсутствия опоры. Было принято решение о необходимости монтажа временного трубопровода, что позволит исключить поврежденный участок из схемы теплоснабжения и безопасно, без риска возникновения порывов произвести необходимые работы по строительству подпорной конструкции для поврежденной теплотрассы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]