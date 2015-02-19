Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:44
  0

Анонс на 21 февраля

21 февраля Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

21 февраля во Владивостоке с 14.30 до 16.00 (ул. Запорожская, 77) в Центре развития предпринимательства пройдет круглый стол на тему «Экология и бизнес: новые правила и проблемы обращения с отходами производства и потребления. Экологические платежи». Он будет посвящен вопросам изменений в Федеральном законе от 4.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

21 февраля в Приморье состоится «День сдачи ЕГЭ родителями». Мероприятие пройдет во Владивостоке, в пункте проведения экзамена №90 на базе школы №77 (ул. Каплунова, 12) в 15.00. Вместе с родителями ЕГЭ по русскому языку сдадут и представители сферы образования, в том числе — ректоры вузов Приморья.

21-25 февраля о. Русский, шахматный клуб студенческого центра ДВФУ (кампус ДВФУ). Краевые финальные соревнования по шахматам «Белая ладья» среди школьных команд, этап Всероссийских соревнований. Начало 21 февраля в 10.00.

21 февраля — Международный день родного языка.

21 февраля — Всемирный день экскурсовода.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря