Анонс на 21 февраля

21 февраля Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

21 февраля во Владивостоке с 14.30 до 16.00 (ул. Запорожская, 77) в Центре развития предпринимательства пройдет круглый стол на тему «Экология и бизнес: новые правила и проблемы обращения с отходами производства и потребления. Экологические платежи». Он будет посвящен вопросам изменений в Федеральном законе от 4.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

21 февраля в Приморье состоится «День сдачи ЕГЭ родителями». Мероприятие пройдет во Владивостоке, в пункте проведения экзамена №90 на базе школы №77 (ул. Каплунова, 12) в 15.00. Вместе с родителями ЕГЭ по русскому языку сдадут и представители сферы образования, в том числе — ректоры вузов Приморья.

21-25 февраля о. Русский, шахматный клуб студенческого центра ДВФУ (кампус ДВФУ). Краевые финальные соревнования по шахматам «Белая ладья» среди школьных команд, этап Всероссийских соревнований. Начало 21 февраля в 10.00.

21 февраля — Международный день родного языка.

21 февраля — Всемирный день экскурсовода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]