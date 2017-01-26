Таможня Владивостока продолжила выдачу паспортов на автомобили, которые не оборудованы тревожной кнопкой. За прошедшие выходные владельцам привезенных машин уже выдали более трехсот ПТС. И чтобы владельцы поддержанных иномарок смогли максимально быстро забрать свои машины с территории порта, таможенные посты даже перешли на усиленный режим работы.

Людмила Назарова — таможенный брокер. Сегодня пришла получить действительно долгожданные документы. Почти полтора месяца таможня Владивостока не могла выдать ей паспорта более чем на 10 автомобилей.

Людмила Назарова, таможенный брокер: «Таможенные органы начали оформление документов на автомобили. С первого числа ввезенные автомобили, которые стояли на складах СВХ и ждали своих документов. И вот ситуация разрешилась. Нам разрешено получать документы, получать автомобили. Процесс пошел, и мы этим очень довольны!»

Кстати, за эти дни так называемых ПТС-ок выдали больше трех сотен. Теперь счастливым автовладельцам осталось лишь поставить свои машины на учет в ГИБДД. А тем временем таможенные посты работают в усиленном режиме без выходных с 8.00 до 22.00.

Валентин Мищенко, заместитель начальника таможенного поста Владивосток: «ПТСы выдаются автомобилям, которые ввезены до 15 февраля текущего года. Ограничений на выдачу ПТС в настоящее время нет».

При этом проблему с «ЭРОЙ-ГЛОНАСС» назвать полностью решенной пока нельзя — все еще остались трудности с установкой этого нашумевшего устройства.

Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «Наша таможня выдает ПТСы пока без кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС». Минпромторгу и «ЭРА-ГЛОНАСС», это отдельное акционерное общество, поручено в двухнедельный срок решить проблему с установкой этого устройства на поддержанные автомобили».

Компания «Дальтест», которая взяла на себя роль установщика в Приморском крае, сейчас тестирует сразу несколько образцов тревожных кнопок. Ожидается, что в середине марта она полностью наладит процесс установки. По предварительным расчетам, ее стоимость не превысит 20 тысяч рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]