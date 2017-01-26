Таможня Владивостока выдает ПТС приморцам, перейдя на усиленный режим работы. Видеорепортаж Дениса Ивлева
Таможня Владивостока продолжила выдачу паспортов на автомобили, которые не оборудованы тревожной кнопкой. За прошедшие выходные владельцам привезенных машин уже выдали более трехсот ПТС. И чтобы владельцы поддержанных иномарок смогли максимально быстро забрать свои машины с территории порта, таможенные посты даже перешли на усиленный режим работы.
Людмила Назарова — таможенный брокер. Сегодня пришла получить действительно долгожданные документы. Почти полтора месяца таможня Владивостока не могла выдать ей паспорта более чем на 10 автомобилей.
Людмила Назарова, таможенный брокер: «Таможенные органы начали оформление документов на автомобили. С первого числа ввезенные автомобили, которые стояли на складах СВХ и ждали своих документов. И вот ситуация разрешилась. Нам разрешено получать документы, получать автомобили. Процесс пошел, и мы этим очень довольны!»
Кстати, за эти дни так называемых ПТС-ок выдали больше трех сотен. Теперь счастливым автовладельцам осталось лишь поставить свои машины на учет в ГИБДД. А тем временем таможенные посты работают в усиленном режиме без выходных с 8.00 до 22.00.
Валентин Мищенко, заместитель начальника таможенного поста Владивосток: «ПТСы выдаются автомобилям, которые ввезены до 15 февраля текущего года. Ограничений на выдачу ПТС в настоящее время нет».
При этом проблему с «ЭРОЙ-ГЛОНАСС» назвать полностью решенной пока нельзя — все еще остались трудности с установкой этого нашумевшего устройства.
Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «Наша таможня выдает ПТСы пока без кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС». Минпромторгу и «ЭРА-ГЛОНАСС», это отдельное акционерное общество, поручено в двухнедельный срок решить проблему с установкой этого устройства на поддержанные автомобили».
Компания «Дальтест», которая взяла на себя роль установщика в Приморском крае, сейчас тестирует сразу несколько образцов тревожных кнопок. Ожидается, что в середине марта она полностью наладит процесс установки. По предварительным расчетам, ее стоимость не превысит 20 тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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