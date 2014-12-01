В Кавалеровском районе объявлена благотворительная акция. Местное отделение общественной организации «Матери России» собирает средства для приобретения специального оборудования в комнату детского творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья. О тех, кто уже подключился и помогает маленьким кавалеровцам — далее.

В городском центре творчества третий год педагоги проводят специальные занятия для детей с особенностями развития. Используют современные и уже сложившиеся методики. Ставку делают на мелкую моторику. Привлекают и родителей, чтобы наблюдали, учились и радовались успехам своих чад.

Вита Прокопьева, мама: «Бывают сложности, спорим. Сдвиг большой по моторике, по усидчивости. Делаем работы на выставку».

Наталья Панкина, мама: «У моего ребенка развивается моторика рук. Она у нас ходит в танцевальный, в музыкальный кружок. У нее стало очень хорошо получаться».

В Кавалерово таких семей больше полусотни. И в основном мамы наедине со своими бедами. В обычную школу их детей не берут, только индивидуальные занятия. Единственное место, где с ними занимаются сообща, — этот центр. Начинали с одного кружка, теперь ребят обучают четыре педагога.

Нина Ушлакова, педагог дополнительного образования: «Эти дети более ласковые и отзывчивее. Они бесхитростные. Они открытые. Мы с радостью обнимаемся, целуемся. Радуемся вместе успехам».

Последняя приятная новость для взрослых и детей — оборудование отдельного помещения в центре детского творчества. Стройматериалы для него помогли приобрести неравнодушные к чужой беде местные предприниматели. Ремонт заканчивается. Теперь понадобится специальная мебель. Кавалеровское отделение общественной организации «Матери России» подключилось к решению этой проблемы.

Марина Гуларьянц, член городского совета общественной организации «Матери России»: «Есть дети, которые не ходят, есть дети, у которых развитие моторики задержано, у кого — ножки, у кого — ручки. Нужна не просто комната, она должна быть безопасной. Не должно быть острых углов, надо ковровое покрытие. Это специализированная для таких деток».

И, надо сказать, помощь начинает приходить не только из Кавалерово. Отозвались владивостокские спонсоры. У них гораздо больше возможностей и непреодолимое желание пригодиться особенным детям.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]