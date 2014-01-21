Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:47
  0

В центре Владивостока в торговом центре произошло возгорание

Днем 20 февраля в торговом комплексе "Центральный" у главной городской площади Владивостока произошло возгорание. Густой дым, который валил из дверей первого этажа, заметили посетители магазина. К месту выехали пожарные и скорая.

По предварительной информации, серьезного пожара удалось избежать. Его причиной стало короткое замыкание в одном из распределительных щитков. Эвакуировать людей не понадобилось. Все работы по тушению возгорания уже прекращены.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря