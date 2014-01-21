В центре Владивостока в торговом центре произошло возгорание
Днем 20 февраля в торговом комплексе "Центральный" у главной городской площади Владивостока произошло возгорание. Густой дым, который валил из дверей первого этажа, заметили посетители магазина. К месту выехали пожарные и скорая.
По предварительной информации, серьезного пожара удалось избежать. Его причиной стало короткое замыкание в одном из распределительных щитков. Эвакуировать людей не понадобилось. Все работы по тушению возгорания уже прекращены.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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