Районный суд Владивостока арестовал гендиректора ХК «Адмирал» по делу о мошенничестве
Ленинский районный суд Владивостока арестовал на два месяца генерального директора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
«Ленинский районный суд Владивостока арестовал Илью Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов»,- сообщили в канцелярии суда. По данным источника в правоохранительных органах, Илью Спокойного подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»).
По версии источника, результате этих мошеннических действий бюджету Приморского края нанесен ущерб более 100 млн рублей.
Известно, что гендиректора «Адмирала» задержали 17 февраля в Горном Алтае и этапировали во Владивосток. Также по этому делу проходят жена Спокойнова — гендиректор ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марина Свиридова — и глава Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин. С декабря они находятся под стражей, а 17 февраля суд продлил им срок заключения еще на четыре месяца.
На официальном сайте ХК «Адмирал» в качестве гендиректора уже значится другой человек — Камил Гаджиев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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