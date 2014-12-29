Глава Лазовского района в Приморье отстранен и помещен под домашний арест
Суд отстранил от должности и поместил под домашний арест главу района Лазовского района Приморья Анатолия Кубарева, проходящего по делу о превышении должностных полномочий.
"В отношении Кубарева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, он отстранен от должности", — сообщил РИА Новости представитель Лазовского районного суда, отметив, что, по материалам дела, чиновник проходит по статье 286 ч.2. Кубарева подозревают в превышение должностных полномочий при распределении аренды земельных участков в Лазовском районе.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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