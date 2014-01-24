Приморские волонтеры приготовили сюрприз для особенных ребят. Они провели экскурсию по коралловому рифу и помогли им найти общий язык с морскими животными. Благотворительную акцию поддержали и посетители Приморского океанариума, как стать ее участником?

Для особенных детей каждая экскурсия — настоящие открытие в жизни! Тем более такая, необыкновенная! Диковинных обитателей морских глубин Дима и Катя впервые видят так близко, знакомятся с ними не по учебникам, а наяву. В путешествие по подводному миру и тропическому лесу ребят пригласили приморские волонтеры.

Лиза Рушколаева, волонтер Приморского океанариума: «Вообще волонтеры — люди добрые, и наш девиз: «Твори добро»! Мы просто увидели по новостям этих детишек, нам стало их очень жалко и мы решили обратить на них внимание!»

Дима Терпугов, точно отважный первооткрыватель, ничуть не боится оказаться нос к носу с байкальскими нерпами и глубоководными скатами. И с огромными млекопитающими первоклассник легко находит общий язык! Радостно показывает, что слышит громкое пение белух и собственноручно поощряет их лакомством. А вот для Кати Таскаевой подойти близко к белому дельфину непросто! Осторожная девочка предпочитает наблюдать за кормлением китов со стороны.

Владимир Маслов, тренер Приморского океанариума: «Сегодня у нас дети, которые не слышат, но они хорошо чувствуют. И эти животные также не разговаривают, однако издают звуковые сигналы, которые поймут, возможно, именно эти ребята. А белухи — единственные из китообразных, у кого развита мимика! Они могут улыбнуться или покривляться!»

Помочь детям с частичной потерей слуха стать более общительными и жизнерадостными просто, уверены педагоги! Но для этого им нужен лишь качественный слуховой аппарат.

Юлия Мамченко, заместитель директора по воспитательной работе, коррекционной школы-интерната Владивостока: «Вы видите, что Катя у нас с аппаратиками, но они плохого качества. Они пищат, из-за этого у ребенка болит голова. Это мешает ей нормально жить и учиться...»

Протянуть руку помощи ребятам с ограниченными возможностями здоровья смогли и посетители Приморского океанариума. Волонтеры организовали в стенах научно-развлекательного комплекса благотворительную ярмарку. Яркая бижутерия и рукотворные сувениры расходились на ура среди жителей и гостей Владивостока!

Галина Зых, турист из Забайкалья: «Ощущения неописуемые. Нам все очень понравилось и мы захотели оставить себе сувенир на память! А тут — благотворительная ярмарка! Молодцы, девчонки, что ее организовали! Вместе мы сильны!»

Внести свой вклад на лечение маленьких приморцев могут все, кто неравнодушен к чужой беде. Перечислить средства можно прямо сейчас, узнав информацию в сайте Русфонд.ру.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]