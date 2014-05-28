В Приморье вручили 100-тысячный сертификат на материнский капитал

В Уссурийске семье Калмаковых вручили 100-тысячный сертификат на материнский капитал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморья, Артем и Олеся Калмаковы воспитывают сыновей – Андрея и Максима. На торжественное вручение в управление пенсионного фонда России (ПФР) по Уссурийскому городскому округу вместе с молодыми родителями пришли их родственники и друзья.

Как отметили представители краевого отделения ПФР, ровно десять лет назад пенсионный фонд начал выдавать первые государственные сертификаты на материнский капитал.

«За десять лет обладателями сертификатов в Приморском крае стали 100 тысяч семей. Самое популярное направление использования материнского капитала – улучшение жилищных условий. За все время действия программы благодаря материнскому сертификату жилищные условия улучшили более 38 тысяч приморских семей», – сказали они.

Общая сумма перечисленных ПФР средств – более 14 миллиардов рублей.

«На обучение детей за эти годы принято семь тысяч заявлений, на эти цели направлено более полумиллиарда рублей. На перевод средств на накопительную пенсию мамы подано 89 заявлений», – пояснил руководитель ведомства.

Кроме того, четыре раза за это время пенсионный фонд выплачивал из средств материнского капитала единовременную выплату.

«В 2009 и 2010 году по 12 тысяч рублей, в 2015 году – 20 тысяч рублей и в 2016 году – 25 тысяч рублей», – добавил он.

За 10 лет размер материнский капитал вырос почти в два раза – до 453 тысяч рублей.

Отметим, в Приморье по инициативе Губернатора с 2013 года выплачивается региональный материнский капитал, который ежегодно индексируется. В 2016 году его сумма составила 155 250 рублей. Эти средства можно использовать на оплату за обучение ребенка в любых образовательных учреждениях, оплату медицинских услуг, в том числе, на оплату проезда к месту лечения (и обратно) ребенка и сопровождающего при наличии медицинских показаний, а также на приобретение лекарств и изделий медицинского назначения по рецептам врача. Деньги также можно направить на улучшение жилищных условий.

Более 35 тысяч приморцев воспользовались единовременной выплатой из средств материнского капитала. На эти цели в 2016 году было направлено почти 900 миллионов рублей.

Напомним, всего же в Приморье действуют 54 социальных выплаты, 16 из них – демографические. В этом списке – ежемесячные детские пособия семьям с низким достатком, выплаты на третьего (последующего) ребенка, региональный материнский капитал, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и при рождении ребенка, а также меры социальной поддержки многодетным семьям. Все они ежегодно индексируются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]