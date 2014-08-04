В Большом Камне возбуждено уголовное дело по факту смерти 17-летнего подростка
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 17-летнего подростка в городе Большой Камень по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
По версии следствия 19.02.2017 в вечернее время в подъезде дома по ул. Академика Курчатова в городе Большой Камень, где проживал потерпевший, ему были причинены множественные колото-резаные ранения. Потерпевший был доставлен в больницу, где через некоторое время умер.
По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, принимаются меры к установлению и задержанию лица совершившего преступление.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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