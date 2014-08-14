В Приморье ищут браконьеров, застреливших беременную кабаниху

Егеря Яковлевского района во время обследования своих угодий наткнулись на след раненого дикого зверя, а чуть позже обнаружили и саму тушу. Оказалось, что это самка кабана, которая еще и ожидала потомство. Нашли и следы браконьеров. Они передвигались на двух автомобилях. Выстрелили по кабану на дороге, а глубоко в лес идти за подранком не стали. Прибывшие на место происшествия специалисты извлекли из убитого животного пулю, выпущенную из нарезного оружия. Им предстоит вычислить хозяина охотничьего карабина, затем можно будет установить и личности правонарушителей. Сезон охоты на копытных в крае закрыт с 16 января.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]