Раненый в Пожарском районе тигренок демонстрирует чудеса выздоровления
Раненый тигренок, которого нашли в Пожарском районе и который сейчас находится в центре реабилитации, демонстрирует чудеса выздоровления. Еще совсем недавно за жизнь полосатого подопечного боролись лучшие специалисты и никто не давал никаких прогнозов. А сейчас его уже перевели на питание живым кормом — он охотился на кроликов и еще с удовольствием ест мясо на кости — около 2,5 кг в день.
Ну, а в свободное время малыш ведет себя как и подобает ребенку — с удовольствием играет с мисочками!
В центре реабилитации не первый год наблюдают за восстановлением тигрят в карантинных блоках, но этот малыш, по словам специалистов, — самый игривый из всех. Из него вырастет смелый и сильный тигр, уверены они.
Скоро полосатому пациенту предстоит ветеринарный осмотр, при хороших результатах он будет переведен в просторный открытый вольер.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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