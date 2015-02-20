22 и 23 февраля во Владивостоке возможен снег

На текущей неделе в Приморье ожидается неустойчивая погода. После холодного понедельника к середине недели в крае потеплеет на 4–10 градусов. Виной тому будет новый циклон, смещающийся с запада. В передней части циклона на Приморье выйдет теплая воздушная масса, что и приведет к повышению температурного фона, особенно в дневные часы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Днём в среду, 22 февраля, атмосферные фронты вихря подойдут к западным границам Приморского края, здесь уплотнится облачность, и начнутся осадки. В дальнейшем вихрь будет перемещаться над Приморьем и обусловит в праздничный День защитника Отечества облачную с осадками погоду в большинстве районов края.

К пятнице, 24 февраля, циклон переместится на север Японского моря. Однако над Приморьем останется пониженный фон атмосферного давления и сохранятся осадки. За циклоном вторгнется более холодная воздушная масса, похолодает, но незначительно, на 1–3 градуса. На побережье усилится северный ветер.

Во Владивостоке снег ожидается днем 22 и 23 февраля. В предпраздничный день температура воздуха повысится до 0 °С. 23 февраля усилится северный ветер и похолодает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]