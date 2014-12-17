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Наркозависимый украл из больницы и аптеки в поселке Южно-Морской инсулиновые препараты и медицинские инструменты

Наркозависимый украл из больницы и аптеки в поселке Южно-Морской инсулиновые препараты и медицинские инструменты

Фото: Актуальные новости

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о краже. По словам медработников, из  больницы в поселке Южно-Морской  похищены медицинское  инструменты и инсулиновые медикаменты, предназначенные  для больных, страдающих сахарным диабетом.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 18 ОМВД России по г. Находке в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в краже.  Им оказался наркозависимый 28-летний житель поселка Ливадия. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Часть похищенных  медикаментов изъята.

По версии следствия, мужчина в ночное время суток через окно проник  в хирургическое отделение больницы, где  похитил  медицинские  инструменты. Далее  злоумышленник  прошел в аптечный пункт, распложенный в этом же здании,  и совершил кражу инсулиновых препаратов для больных, страдающих сахарным диабетом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение), которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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