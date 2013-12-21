В районе Постышева во Владивостоке автомобилисты смогли снегом потушить горящий автомобиль
Это видео снято в понедельник около полудня в районе 74 дома по проспекту 100 лет Владивостоку. Автор записи стал свидетелем возгорания синего универсала. Водитель загоревшейся машины успел свернуть на обочину и открыть капот, где располагался очаг возгорания. На помощь автомобилисту бросились другие водители, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv. Что интересно, тушили машину при помощи снега, и этот способ оказался весьма эффективным для сдерживания огня. Позже подоспели ребята с огнетушителями, и автомобиль удалось спасти.
Видео здесь.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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