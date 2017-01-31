Судьба "Еруслана" решена

Буксировку аварийного судна «Еруслан», стоящего на рейде в порте Владивосток, планируют отбуксировать в Славянку во вторник, 21 февраля, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщил председатель краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков, силами спасательного флота ТОФ завтра утром начнётся операция по транспортировке сухогруза к месту стоянки.

«Судно будет поставлено к причальной стене ПАО «Славянский судоремонтный завод», – уточнил Евгений Вишняков.

Напомним, судно «Еруслан», арестованное за долги перед экипажем и брошенное судовладельцем, стоит на рейде порта Владивосток. В субботу, 17 февраля, всего полчаса не хватило «Еруслану», чтобы уйти под воду. Сейчас затопление судна приостановлено. В том числе за счёт того, что накануне водолазы при помощи специальных «пластырей» заделали отверстия в корпусе судна, через которые поступала вода. На помощь пришли и приморские спасатели. Они привезли дизель-генераторы и световую опору, ведь работа здесь не прекращается даже ночью.

Однако, в настоящее время служба судебных приставов, которой было предписано обеспечивать охрану и жизнедеятельность судна, все ещё решает вопрос об утилизации «Еруслана».

В свою очередь, бездействие администрации морского порта Владивосток, в акватории которого стоит судно, привело к созданию чрезвычайной ситуации и угрозе экологического бедствия. Вместо принятия конкретных мер, руководство порта занималось перепиской и делало все возможное, чтобы переложить ответственность на других.

«Длительное время администрация порта не обращала внимание на то, что творится на судне и вокруг него. Также и служба судебных приставов, ответственная за сохранность корабля, допустила, что судно стало доступно для мародёров, которые его разграбили», – считают приморские спасатели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]