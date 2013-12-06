Ирина Миклушевская нашла свое призвание во Владивостоке(фото)
Cупруга губернатора Приморья Владимира Миклушевского - Ирина нашла себе работу по профессии и душе, сообщают "Вести Приморье". Ирина Миклушевская оденет Сару Бернар.
Первая леди Приморья уже второй раз выступит художником по костюмам в новой постановке краевого театра имени Горького. На этот раз это спектакль «Смех Лангусты» по Джону Марреллу — о знаменитой Саре Бернар. Наряды по эскизам Ирины Миклушевской уже начали отшивать.
Это камерный, стильный и эмоциональный спектакль о последнем годе жизни великой актрисы, который она проводит на средиземноморской вилле. Рядом с ней только ее секретарь, которому она рассказывает о своей жизни, мужчинах, ролях, семье, ярких эпизодах, незабываемых встречах и путешествиях. Пожившая, но по-прежнему великолепная, она наслаждается запахом моря, пишет книгу воспоминаний и жадно читает все новые пьесы о себе, утверждая: «Надо жить, а не ждать смерти!» Сейчас в театре каждый день идут репетиции. Режиссер-постановщик спектакля заслуженный артист России Николай Тимошенко. Сару Бернар сыграет Ирина Кулешова, а ее секретаря Жоржа Питу — заслуженный артист России Евгений Вейгель. Руководитель постановки Ефим Звеняцкий.
Ирина Миклушевская дебютировала в качестве художника по костюмам в приморском театре в ноябре прошлого года, создав наряды для «Дамы с камелиями».
«Эта работа по моей прямой специальности, так как она связана с историей, с искусством, — поделилась в интервью сайту "Город В" тогда первая леди края, — Мне очень повезло: первая, и, надеюсь, не последняя работа в качестве художника по костюмам — и сразу такой роскошный костюмированный спектакль, спасибо огромное Ефиму Семеновичу».
И вот новое предложение от театра имени Горького не замедлило поступить.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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