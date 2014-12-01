Программа «В рабочий полдень». Почему Игорь Чемерис отказался от зарплаты?
Программа «В рабочий полдень». Почему Игорь Чемерис отказался от зарплаты?
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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