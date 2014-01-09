В Приморье полицейские задержали серийных воров
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 44-летней местной жительницы о квартирной краже. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в сумму, превышающую 200 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что злоумышленники проникли в квартиру путем подбора ключа к замку входной двери, похитив денежные средства и ювелирные украшения.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители Уссурийска в возрасте 26 и 40 лет. Подозреваемых доставили в отдел полиции для разбирательств.
В отделе полиции задержанные дали признательные показания, сознавшись в совершении еще двух аналогичных преступлений на территории города. Они пояснили, что похищенным распорядились по своему усмотрению, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Часть похищенного имущества сотрудники полиции обнаружили и изъяли в ходе обысков, проведенных по месту жительства подзреваемых.
Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждены 3 уголовных дела по п. «а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В настоящее время полицейские проверяют причастность подозреваемых к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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