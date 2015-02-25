Снизить расходы на коммунальные платежи могут сельские бюджетники Приморья

Почти 122 миллиона рублей предусмотрено в бюджете Приморья на ежемесячные денежные выплаты сельским бюджетникам. В 2016 году на эту меру социальной поддержки потребовалось более 117 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как пояснили в краевом департаменте труда и социального развития, единовременная выплата для сельских бюджетников – это финансовая помощь из краевого бюджета на оплату жилья и коммунальных услуг. В Приморском крае ежемесячные выплаты получают более 8,5 тысяч специалистов, работающих в селах и поселках.

Среди получателей – врачи, провизоры, медицинские и фармацевтические работники, педагогические работники учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, работники культуры и искусства, специалисты ветеринарных служб, мастера производственного обучения начального профессионального образования и социальные работники.

«Гражданам, проживающим в домах без центрального отопления, выплачивают по 535 рублей ежемесячно. Для тех, кто проживает в квартирах с центральным отоплением, размер ежемесячной денежной выплаты составил 1 535 рублей», – информируют в ведомстве.

Что касается работников образования, проживающих в сельской местности, то вместо ЕДВ для них предусмотрены компенсационные выплаты.

«Ежемесячно 14,8 тысяч специалистов этой категории имеют возможность снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги. На компенсации в бюджете Приморья предусмотрели более 451 миллиона рублей», – напоминает директор департамента Лилия Лаврентьева.

По словам вице-губернатора Приморского края Павла Серебрякова, из различных мер социальной поддержки граждан, помощь в оплате коммунальных расходов – наиболее популярная.

«Жилищно-коммунальные субсидии, ежемесячные денежные выплаты, компенсации – это регулярная адресная поддержка самых разных категорий семей. И наша задача, чтобы помощь приходила своевременно и в полном объеме», – подчеркивает он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]