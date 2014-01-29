В Приморье автодорожники вывезли с чужого поля плодородный слой земли
В Красноармейском районе Приморского края работники крупного дорожно-ремонтного предприятия самовольно, без ведома владельца, вывезли с поля верхний плодородный слой земли. По факту порчи земли возбуждено дело об административном правонарушении.
Выявить и пресечь незаконный вывоз верхнего плодородного слоя и, соответственно, порчу сельхозземель помогла бдительность владельца пострадавшего участка. Обнаружив, что на его поле неизвестные ему лица с помощью экскаватора и КАМАЗа добывают и вывозят верхний плодородный слой, фермер тут же обратился в межмуниципальный отдел МВД России «Дальнереченский».
В результате своевременных мер оперативного реагирования полицейские пресекли дальнейший вывоз почвы и установили нарушителей земельного законодательства. Оказалось, что незаконным вывозом плодородного слоя занимались работники филиала крупного дорожно-ремонтного предприятия. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
На момент прибытия полицейских с поля уже был вывезен верхний плодородный слой с площади около 400 квадратных метров. Материал проверки был зарегистрирован в книге учета сообщений о преступлениях, по которому была организована проверка, а также передан по поднадзорности в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
При составлении протокола об административном правонарушении начальник участка филиала автодорожной компании и экскаваторщик от дачи объяснений инспекторам Россельхознадзора отказались. В настоящее время административное разбирательство продолжается. Не исключено, что выемка плодородного слоя производилась в целях его продажи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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