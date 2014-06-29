Во Владивостоке вновь можно увидеть шедевры из Москвы. Экспозицию Третьяковки в залах Приморской картинной галереи сменила выставка из собрания Музея-усадьбы Останкино. 60 акварельных портретов приглашают зрителей заглянуть в лица XIX века.

С афиши выставки смотрит «Неизвестная в венке из васильков». Это работа художника Владимира Гау, чье мастерство признавалось не только в творческих кругах, но и выше. Он обучал рисунку членов императорской фамилии. Портреты светлейших особ здесь тоже можно увидеть. Запечатлеть свой облик в старину могли только люди обеспеченные. Например, банкир Штиглиц, известный деловыми связями с самим Ротшильдом, а также тем, что взял на воспитание внебрачную дочь Великого князя. За каждым портретом — тайна, и хранится она надежно.

Александра Синелобова, научный сотрудник Московского музея-усадьбы Останкино: «В связи с тем, что графика очень хрупкий материал — бумага, карандаш, акварель — выставлять эти работы можно не более двух месяцев в году».

Чтобы акварели не выцвели, их хранят в запасниках в полной темноте. Поэтому и на выставке свет приглушенный. А персонажи картин — в знакомой обстановке — такой же, как на мужском портрете, в витрине красуется кувшинчик с бронзовой ручкой и пейзажем по стеклу. Шелковая французская шаль— почти такая же, как у богатой купчихи, заказавшей портрет художнику Алексееву. Перчатки, кружева, веера — подлинники той далекой эпохи, когда акварельный портрет был все равно что для нас — милая сердцу фотография.

Игорь Обухов, художник, преподаватель ДВГИИ: «Художник стремился максимально похоже изобразить персонажа и сделать это очень тщательно, потому что это было памятью на века. Это был семейный альбом».

Портреты красавиц, которым посвящали поэтические строки, и детей, запечатленных в день ангела, — это реликвии, которые передавались из поколения в поколение. А теперь в музейном зале их рассматривают, восхищаясь виртуозной техникой рисования. Талант художника сохранил живой взгляд, черты лица, скромность и достоинство русского XIX века.

Алена Даценко, директор Приморской государственной картинной галереи: «И мы очень благодарны музею-усадьбе Останкино, который идет с нами на такое сотрудничество, потому что для каждого музея отдавать предметы так далеко, как мы находимся, за 10 тысяч километров, всегда очень сложно. Особенно хранителям, они очень переживают. Но наш опыт работы показал, что мы замечательно можем взаимодействовать».

Экспозиция «Русский акварельный портрет» будет открыта в Приморской картинной галерее до 16 апреля. Выставка из музея-усадьбы Останкино — редкая возможность вживую увидеть произведения старых мастеров.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]