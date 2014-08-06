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Буксир "Фотий Крылов" начал буксировку покинутого в Приморье судна "Еруслан" в Славянку

Буксир

Фото: newsvl.ru

Океанский спасательный буксир Тихоокеанского флота (ТОФ) "Фотий Крылов" начал буксировку покинутого в Амурском заливе иностранного судна "Еруслан" (Yeruslan) в порт Славянка, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС и пресс-службу ТОФ.

"Фотий Крылов" начал буксировку "Еруслана", их скорость составляет 6 узлов. На "Еруслане" находится аварийно-спасательная команда ТОФ и установлены 4 помпы на случай поступления воды. Идти им около 4 часов, если все будет в порядке", - сообщил собеседник.

Утром "Фотий Крылов" обколол лед вокруг "Еруслана", чтобы освободить его из ледового плена. В понедельник спасатели предупредили горожан об этих работах и рекомендовали им не выходить на лед Амурского залива. Однако некоторые рыбаки-любители пренебрегли предупреждением, и специалистам пришлось проводить с ними разъяснительные беседы.

Судно "Еруслан" было построено в 1967 году. В качестве владельца значится китайская компания Claner Shipping Ltd., в качестве порта приписки - Пномпень (Камбоджа). В реестре отмечается, что судно в настоящее время не эксплуатируется.

Оно не раз оказывалось в центре скандальных историй после арестов в ряде портов из-за долгов по зарплате перед моряками. По данным Приморской транспортной прокуратуры, судовладелец задолжал экипажу более 200 тыс. долларов. По ходатайству прокурора на судно был наложен арест, а в отношении судовладельца заведено уголовное дело.

Судно около двух лет находится на рейде в Амурском заливе в 8-10 км от Владивостока. До недавнего времени его охраняли несколько человек. В конце января местные журналисты, которые поднялись на борт, рассказали, что экипаж его покинул, а помещения судна разграблены. По факту хищений транспортная полиция начала проверку и организовала патрулирование для обеспечения сохранности имущества.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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