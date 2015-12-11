18 литров этилового спирта изъяли полицейские в одном из магазинов Артема
В Артеме полицейские проводят мероприятия по пресечению незаконного оборота спиртосодержащей продукции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал, что в магазине на улице Вокзальная производится торговля спиртосодержащей продукцией.
Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства прибыли по указанному адресу. В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 18 литров раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм «Этиловый спирт» на общую сумму 10 тысяч рублей.
В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол по статье 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена). Санкция статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей.
Материалы направлены на рассмотрение в мировой суд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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