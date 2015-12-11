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18 литров этилового спирта изъяли полицейские в одном из магазинов Артема

18 литров этилового спирта изъяли полицейские в одном из магазинов Артема

Фото: УМВД по ПК

В Артеме полицейские проводят мероприятия по пресечению незаконного оборота спиртосодержащей продукции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал, что в магазине на улице Вокзальная производится торговля спиртосодержащей  продукцией.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства прибыли по указанному адресу. В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота  изъято 18 литров раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм «Этиловый спирт» на общую сумму 10 тысяч рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол по статье 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена). Санкция статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Материалы направлены на рассмотрение в мировой суд.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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