Мастер с мировым именем провел семинар по тхэквондо во Владивостоке в минувшее выходные. Оттачивать технику у Рудольфа Кана собрались спортсмены со всего края. Как биомеханика движения делает тренировки эффективнее, и почему обладатель VIII дана стал писателем?

На время семинара тренировочная площадка тхэквондистов превратилась в зрительный зал. Послушать мастера, обладателя VIII дана, юные спортсмены приехали со всего края.

Виктория и Диана Мельничук, участницы семинара г. Уссурийск: «Спаринги я умею хорошо, а освоить хотела «тули»

– Мне надо освоить удары и правильное дыхание.

Иван Беляев, участник семинара г. Владивосток: «Чтоб удар был сильнее и чтобы экономичнее он был».

Ване Беляеву, обладателю «зеленого» пояса, сегодня не достаточно только базовой техники, чтобы добиться высоких результатов в корейском единоборстве, ему важно понимать биомеханику человеческого тела.

Рудольф Кан, Руководитель технического комитета международной федерации тхэквондо, мастер VIII дан тхэквондо ИТФ: «Если к тхэквондо подойти с точки зрения науки, то техника тхеквондо немного будет другой, более осознанной. Понимание биомеханики движения в тхэквондо, сделает совершенствование вашей техники бесконечной».

Мастер не только рассказывает и показывает диаграммы, а сразу наглядно демонстрирует, как сделать технику и удары заметно эффективнее. В этом ему помогает многократный чемпион России Кирилл Сакибов.

Кирилл Сакибов, президент федерации тхэквондо ИТФ в г. Москва, международный инструктор: «Тхэквондистов очень много, но мало кто так глубоко вникает, и, по сути, у нас в тхэквондо-биомеханики не было, т.к. это молодой вид боевого искусства».

Свои силы пробуют и приморские спортсмены, некоторые «срезались» уже на теории Но после нескольких отжиманий все же приступили к практике. Не отстают и родители тхэквондистов, они ловят каждое слово мастера.

Наталья Левина, участница семинара г. Владивосток: «Да, мне интересно! Рассказывают, как выполнять правильно удары, какие стойки делать правильно, многого наши дети не знают».

Чтобы передать свои знания как можно большему числу людей, Рудольф Кан пишет книгу о биомеханике движения в тхэквондо.

Валерий Кан, депутат Законодательного собрания Приморского края: «Во РГУФКе в Москве совместно с профессорами, проводил научные исследования, и весной уже, наверное, в конце апреля, появится эта книга».

Молодой, но уже олимпийский вид спорта привлекает все больше детей и взрослых, только в Приморье насчитывается более 3 тысяч спортсменов.

Тхэквондо – корейское боевое искусство, где ноги используют как для ударов и бросков, так и для защиты – блоков. В отличие от других корейских единоборств в тхэквондо не используют оружие, считается, что человеческое тело уже само по себе грозное оружие.

Его создатель — генерал южно-корейской армии Чой Хонг Хи, привез свое боевое искусство в Россию, в благодарность за спасение из японского плена советскими войсками. В 1995 году основатель тхэквондо побывал в Уссурийске, где и сегодня федерация готовит отличных спортсменов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]