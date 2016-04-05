На улице 1-й Морской во Владивостоке введут запрет остановки и стоянки автомобилей

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление дорог и благоустройства администрации города, во Владивостоке введен запрет на остановку и стоянку автотранспортных средств по улице 1-й Морской. Запрещающий знак 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» будет установлен в районе дома №23 по улице Посьетской.

Работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда.

Отметим, что работы по обслуживанию и установке новых дорожных знаков продолжаются во Владивостоке. С начала 2017 года в столице Приморья проведено обслуживание, установлено и заменено более 100 знаков и информационных табличек. Новые знаки предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходов и т.д. Работы по текущему содержанию, обслуживанию и установке знаков проводятся силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]