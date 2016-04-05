На улице 1-й Морской во Владивостоке введут запрет остановки и стоянки автомобилей
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление дорог и благоустройства администрации города, во Владивостоке введен запрет на остановку и стоянку автотранспортных средств по улице 1-й Морской. Запрещающий знак 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» будет установлен в районе дома №23 по улице Посьетской.
Работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда.
Отметим, что работы по обслуживанию и установке новых дорожных знаков продолжаются во Владивостоке. С начала 2017 года в столице Приморья проведено обслуживание, установлено и заменено более 100 знаков и информационных табличек. Новые знаки предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходов и т.д. Работы по текущему содержанию, обслуживанию и установке знаков проводятся силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.12.2016 Во Владивостоке запретят парковку на улице Мельниковской
-
11.11.2016 На улице Комсомольской во Владивостоке введут запрет парковки
-
28.07.2016 Парковку автотранспорта запретят по улице Капитана Шефнера во Владивостоке
-
27.06.2016 Парковку автотранспорта запретят во Владивостоке по улице Русской и Океанскому проспекту
-
13.05.2016 Новые дорожные знаки установят во Владивостоке на улице Давыдова
-
05.04.2016 Во Владивостоке ведётся благоустройство дорожной инфраструктуры
Добавить комментарий