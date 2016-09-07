Приморский самолет DHC-6 в сотый раз слетал из Владивостока в Преображение

100-й рейс по маршруту Владивосток–Преображение–Владивосток выполнила 21 февраля авиакомпания «Аврора». Регулярные рейсы в данном направлении возобновили в 2016 году после перерыва в 25 лет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как отмечают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, смомента открытия маршрута им воспользовались уже около двух тысяч человек.

Губернатор края Владимир Миклушевский подчеркнул, что гражданская авиация в Приморье уверенно набирает высоту.

«Мы должны сделать так, чтобы все социальные объекты и достопримечательности края стали доступными для приморцев и туристов. Именно для этого мы приобрели третий самолет, модернизируем аэродромную сеть по всему краю. Только за последние три года пассажиропоток на внутренних рейсах вырос в 10 раз», – заявил глава региона.

Напомним, в прошлом году усилиями градообразующего предприятия «Преображенская база тралового флота» при поддержке краевой Администрации в поселке было построен новый аэровокзал, восстановлены взлетно-посадочная полоса, перрон.

В настоящее время перевозки по направлению из Владивостока в Преображение и обратно осуществляются пять раз в неделю – во вторник, четверг, пятницу субботу и воскресенье – на канадских самолетах DHC-6 TwinOtter 400, приобретенных за счет средств из регионального бюджета. Стоимость авиабилета Владивосток–Преображение составляет 1479 рублей.

Отметим, к настоящему времени в Приморье уже практически восстановлена советская сеть внутрикраевых авиамаршрутов, продолжается ее расширение. Сейчас авиакомпания «Аврора» на самолете DHC-6 выполняет регулярные рейсы по девяти направлениям – из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку.

С приобретением в прошлом году по поручению Губернатора третьего самолета еще 13 рейсов добавлено на пять населенных пунктов – Дальнереченск и поселок Светлая Тернейского района, Терней, Кавалерово и Дальнегорск.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]