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Более 40 миллионов рублей направят на лесоустройство в Приморье

Более 40 миллионов рублей направят на лесоустройство в Приморье

Фото: pasmi.ru

Лесоустройство проведут на территории девяти лесничеств – Шкотовском, Центральном (Владивостокское лесничество), Ильинском, Николаевском, Пограничном, Ширяевском, Кленовском, Хорольском и Уссурийском. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в департаменте лесного хозяйства, проведение лесоустройства необходимо для выявления мест, где необходимо проведение санитарных рубок, или, наоборот, где вырубка деревьев невозможна.

«Также определяются участки лесов, где будут высажены новые деревья», – уточнили в ведомстве.

Кроме того, во время лесоустройства инженеры-таксаторы определяют основные характеристики лесных пород, их возраст, полноту насаждений, высоту деревьев, запаса древесины на гектаре.

«Вся эта работа необходима для планирования мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, а также для определения количества древесины, которую можно использовать, например, на дрова», – подчеркнули в департаменте, отметив, что в этом году на большей территории Приморья истекают сроки действия лесоустроительных документов.

«Согласно этим документам, гражданам отводились лесные участки для заготовки древесины для собственных нужд», – уточнили в ведомстве.

Отметим, более 200 тысяч кубометров дров получили приморцы в 2016 году.  

«Начиная с 2011 года по 2016 год средний показатель увеличился до 203,9 тысяч кубометров, а в 2016 составил почти 250 тысяч кубометров», – отметил директор департамента Владимир Иванов.

Кроме того, в 2016 году по поручению Губернатора Приморья проведена большая работа с арендаторами лесных участков по обеспечению граждан дровами. Особое внимание уделялось обеспечением дровами пострадавших от тайфуна «Лайонрок».

«Всего в муниципалитеты, пострадавшие от наводнения, завезено более трёх тысяч кубометров дров», – рассказал Владимир Иванов.

Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что в рамках лесоустройства будут пересмотрены границы участков, где проводится лесозаготовка, а также перезаключены договоры с арендаторами.

«Сейчас что происходит – лесопользователи так заключили договоры аренды, что границы их участков вплотную подошли к границам посёлков, и люди уже не имеют права воспользоваться этой древесиной, так как это уже чужая собственность. Сейчас эту ситуацию мы будем ломать в корне», – отметил Владимир Миклушевский.

По словам Губернатора Приморья, участки арендаторам лесных угодий будут даваться на удалении от населённых пунктов, чтобы люди могли сами при наличии разрешительных документов заготовить себе дрова.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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