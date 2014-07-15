Юбилей у материнского капитала! В России ровно 10 лет назад начали выдавать деньги за рождение второго и последующего ребенка. А в Уссурийске вручили юбилейный 100 000 сертификат. Деньги опытные родители собираются потратить на образование детей. О том, как финансовый подарок помогает тем, кто улучает демографию, — далее.

В уссурийском отделении Пенсионного фонда в разгар рабочего дня сделали паузу. Повод для праздничных речей более, чем примечательный. Здесь вручают юбилейный сертификат на получение материнского капитала. Уже 100 000 приморских семей получили подарок от государства за свое стремление улучить демографическую ситуацию в стране. Знаковый документ достался жителям Уссурийска, семье Колмаковых.

Артем и Олеся Калмаковы, родители: «Мы планировали ребенка, очень ждали еще одного мальчика. Деньги планируем потрать на образование детей».

У Олеси и Артема — второй ребенок. На этом опытные родители не собираются останавливаться. Материнский — он же семейный и детский — капитал пока на бумаге, но уже имеет силу. Эксперты считают, что финансовая помощь от государства стала отличным стимулом роста рождаемости. Специалисты обращают внимание и на возраст мам, участвующих в программе.

Ольга Сердюк, руководитель клиентской службы отдела ПФР в УГО: «Самой возрастной маме, которая родила четвертого ребенка и получила сертификат, 46 лет. А самая молодая — 16-летняя девушка, которая в этом возрасте родила второго ребенка».

Материнского капиталу 10 лет! За это время им распорядились уже 45 000 приморских семей. 90% полученных средств направляют на улучшение жилищных условий. Редко мамы откладывают деньги на будущую пенсию, зато чаще родители стали использовать сертификат на образование детей.

Александр Масловец, управляющий отделением ПФР по Приморскому краю: «Мы считаем, что это очень действенная мера поддержки».

В конце прошлого года материнский капитал было решено выдавать до конца 2018-го. За это время финансовую поддержку могут получить еще несколько тысяч приморских семей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]