Мониторинг не выявил опасности для соседних зданий в районе обвала во Владивостоке

Специалисты продолжают вести мониторинг зданий в районе обрушения подпорной стены на улице Станюковича во Владивостоке. По предварительным данным, угрозы для строений нет, результаты работы геологов станут известны через несколько дней. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщил руководитель Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Владимир Смотриковский, визуальный и инструментальный осмотр зданий в районе обрушения подпорной стены на улице Станюковича во Владивостоке в течение недели не выявил видимых изменений в конструкции зданий и положении грунта.

«Динамика расширения трещин также отсутствует, но окончательно быть уверенными в безопасности окружающих строений мы сможем только по итогам работы геологов. Предварительные результаты исследований грунта уже переданы в научный институт, окончательные результаты станут известны после праздников», – отметил директор ДальНИИС.

К работам также привлечены инженеры, проектировщики, специалисты по фундаментам и грунтам. Эксперты ДальНИИС изучают проектные решения и не спешат с выводами, добавил он.

Владимир Смотриковский также добавил, на следующей неделе также начнутся работы по возведению подпорной стены, сразу после завершения строительства временной ветки теплотрассы. Стенку необходимо забетонировать, ведь она является контрфорсом для укрепления грунта. Эти работы займут до двух месяцев, их нужно завершить до окончания отопительного сезона, добавил эксперт.

Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил разобраться в причинах обрушения подпорной стены и части автомобильной дороги на стройке во Владивостоке. К разработке проекта по устранению последствий обрушения привлекли специалистов «ДальНИИС», они осуществляют научно-техническое сопровождение процесса ликвидации последствий происшествия. Вице-губернатор Эдуард Портнов края подчеркнул, ключевая задача – обеспечить сохранность теплотрассы, обнажившейся в результате обрушения, и провести мониторинг близлежащих зданий на предмет возможных изменений конструкции или грунта. Все восстановительные работы будут выполнены за счет компании-застройщика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]