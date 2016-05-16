Арсеньевский «Восток» уступил абаканским «Саянам» в двух матчах. Видеорепортаж Вадима Перевалова
Шесть очков в своем чемпионате и четыре в рейтинге бэнди-команд мира потеряли хоккеисты арсеньевского «Востока». Неудачей окончились два подряд матча с лидером всероссийского чемпионата — абаканскими «Саянами». Как проходила парная игра?
Нападающий «Востока» Михаил Ефимов с мячом на половине поля соперников, берет игру на себя. И в плотном окружении защитников «Саян», с разворота, практически не видя ворот соперников, пробивает в нижний угол. Этот гол окажется единственным для приморцев в первой встрече. 1:4, первое поражение.
Михаил Ефимов, нападающий команды «Восток», г. Арсеньев: «Дома, конечно, надо выигрывать любую команду. Пытались сделать что могли, но сложный соперник».
Что есть, того не отнять — четверо из «Саян» успели поиграть в супер-лиге, двое — члены национальной сборной Беларуси. Но главное, состав команды прежний, прошлогодний, а значит — сыгранный.
Евгений Баженов, главный тренер команды «Саяны», г. Абакан: «Мы строго сыграли в обороне на быстрых контр-атаках. Качество льда видите сами, у нас игра снизу редко получалась».
И на следующий день удача к «Востоку» не вернется. Хотя во втором тайме арсеньевцы сокращают разрыв до минимального — 3:4. И тут «Саяны» забивают пятый мяч и оказываются в шаге от досрочной победы в группе. Приморцы за тур до окончания первенства — на третьем месте. Впереди еще встреча с дышащим в спину «Кузбассом-2».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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