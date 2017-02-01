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Анонс на 22 февраля

22 февраля во Владивостоке в 18.00 в Большом читальном зале библиотеки имени А. М. Горького (ул. Некрасовская, 59 а) поисковое объединение «АвиаПоиск» открывает мемориальную выставку «Ушедшие в туман», посвященную дальневосточным летчикам, чья жизнь трагически оборвалась при исполнении обязанностей по защите Отечества.

22 февраля во Владивостоке в 16.00 в залах Приморского отделения ВТОО «Союз художников России» (ул. Алеутская, 14 а) открывается выставка «Репинцы-суриковцы». Выставка продлится до 12 марта. Вход свободный.

22-26 февраля г. Уссурийск. Первенство Приморского края по боксу, юниоры 17-18 лет.

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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