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Хоккеисты приморского «Адмирала» начинают битву за Кубок Гагарина

Хоккеисты приморского «Адмирала» начинают битву за Кубок Гагарина

Фото: Администрация ПК

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» сыграет ближайшие матчи плей-офф на домашней арене 26 и 28 февраля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации краевого департамента физкультуры и спорта, в Приморье стартовала продажа билетов на домашние матчи «Адмирала» c омским «Авангардом».

«Первые два матча серии пройдут в Омске 22 и 24 февраля. Третий и четвертый матчи состоятся во Владивостоке 26 и 28 февраля», – сообщили специалисты.

«Моряки» просят своих болельщиков не забывать о приморской кубковой традиции – на матчи плей-офф приходить в тельняшках.

Напомним, «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ занял седьмое место и в первом раунде плей-офф сыграет с омским «Авангардом».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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