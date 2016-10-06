Хоккеисты приморского «Адмирала» начинают битву за Кубок Гагарина
Приморский хоккейный клуб «Адмирал» сыграет ближайшие матчи плей-офф на домашней арене 26 и 28 февраля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По информации краевого департамента физкультуры и спорта, в Приморье стартовала продажа билетов на домашние матчи «Адмирала» c омским «Авангардом».
«Первые два матча серии пройдут в Омске 22 и 24 февраля. Третий и четвертый матчи состоятся во Владивостоке 26 и 28 февраля», – сообщили специалисты.
«Моряки» просят своих болельщиков не забывать о приморской кубковой традиции – на матчи плей-офф приходить в тельняшках.
Напомним, «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ занял седьмое место и в первом раунде плей-офф сыграет с омским «Авангардом».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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