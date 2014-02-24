Более 3 миллиардов рублей в Приморье добавят на социально значимые программы

Доходная часть бюджета Приморского края увеличена на 3,2 миллиарда рублей за счет поступлений из федерального бюджета. Дополнительные средства будут направлены на реализацию федеральных целевых программ и социально значимые программы края – обеспечению доступной среды, помощи многодетным родителям, детям-сиротам, развитию здравоохранения, формированию комфортной городской среды и другие. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Первую корректировку в краевой закон о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годовдепутатам комитета Законодательного Собрания Приморского края по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам представила и.о. директора департамента финансов Наталья Снитко сегодня, 21 февраля.

Она отметила, что внесение изменений, в первую очередь, обусловлено увеличением доходной части бюджета.

«Доходная часть краевого бюджета увеличилась за счет поступлений из федерального бюджета, которые распределены Приморскому краю. Корректировкой предполагается утвердить 3,2 миллиарда рублей», – сообщила Наталья Снитко.

Так, 608 миллионов рублей предусмотрены на ежемесячную денежную выплату за третьего (последующего) ребенка, 625 миллионов – на реализацию мероприятий проекта «Безопасные и качественные дороги», 277 миллионов – на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 98 миллионов – на обеспечение «Доступной среды», 36 миллионов – на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов и другие. 381 миллион рублей – новая субсидия, направленная на формирование современной городской среды.

Почти 21 миллион рублей направили на реализацию федеральных целевых программ. Добавились средства также на реализацию мероприятий программы переселения соотечественников, поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, обеспечение лекарствами льготников, укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры и другие мероприятия.

И.о. директора департамента финансов подчеркнула, что проектом закона предусмотрено предоставление нового вида субсидий организациям горно-металлургической промышленности, грантов юридическим лицам – на реализацию проектов в области кинематографии.

«Увеличены уже действующие субсидии: 27,5 миллионов рублей – на строительство посадочных площадок, 333 миллиона – на ликвидацию последствия тайфуна, в том числе выплаты гражданам, чьи жилые помещения признаны непригодными для проживания, на строительство школы в поселке Светлая Тернейского района и восстановительные работы в школах сел Барабаш и Занадворовка, работу восстановительных бригад. 20 миллионов рублей федеральных средств выделено на строительство инженерной защиты гидротехнических сооружений в селах Рощино и Новомихайловка», – сообщила она.

Бюджетные ассигнования также увеличены департаменту земельных и имущественных отношений на реализацию закона о дальневосточном гектаре, на содержание многофункциональных центров на территории края, на капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Еще 45 миллионов рублей направят на мероприятия по обеспечению сплошного мониторинга беременных женщин и обеспечение деятельности краевой станции переливания крови.

С учетом этих и других изменений основные параметры краевого бюджета на 2017 год составят: по доходам – 87,5 миллиардов рублей, по расходам – 96,1 миллиарда рублей.

Проект поправок одобрен комитетом в трех чтениях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]