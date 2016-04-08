В Приморье вновь ожидается снег
22 февраля характер погоды в регионе изменится. Утром с северо-запада приблизится очередной циклон. В течение дня вихрь будет проходить над северными районами Приморского края и далее выйдет в Охотское море.
Уже в первой половине дня западная часть Приморья окажется в зоне влияния фронтальных разделов циклонического вихря. Здесь уплотнится облачность, начнется снег. В послеобеденные часы осадки распространятся на большую территорию. Ветер повернет к южному, потеплеет, −2…+3 °C, в горных районах −3…−8 °C.
В четверг, 23 февраля, циклон сместится в Охотское море. Днем осадки начнут прекращаться. За циклоном активизируется заток холодного воздуха с севера, и фон дневных температур вновь понизится. На побережье усилится северный ветер, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
Во Владивостоке ночью 22 февраля погода преимущественно без осадков. Днем небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура ночью −6…−8 °C, днем около 0 °C. В праздничный День защитника Отечества в городе без осадков. Ветер северный сильный. Похолодание. Ночью −7…−9 °C, днем −4…−6 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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