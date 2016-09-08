Более 340 тонн топлива выделено Приморью из госрезерва для подготовки к паводку
Более 340 тонн топлива из Росрезерва направят в муниципалитеты для подготовки к весенним паводкам. Такое решение принято на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова.
Топливо направят в районы для бесперебойной работы техники, задействованной на берегоукрепительных работах и расчистке русел рек при подготовке к весеннему половодью, а также дорожной технике.
«В пострадавших от тайфуна “Лайонрок” районах края чистятся русла рек, ведутся берегоукрепительные работы, отсыпаются дамбы, в ближайшее время начнётся восстановление дорожного покрытия. Для бесперебойной работы техники принято решение использовать горюче-смазочные материалы, находящиеся в Росрезерве, для этих целей», – сообщил Евгений Вишняков.
Всего в Приморье направят более 340 тонн топлива. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Напомним, во время прошедшего летом прошлого года разрушительного тайфуна «Лайонрок», из Росрезерва в Приморье доставлялись продукты питания, бытовые принадлежности, вещи, оборудование, стройматериалы, топливо.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.01.2017 Все котельные Приморья полностью обеспечены топливом
-
05.12.2016 Еще более 130 тонн сена направят селянам Приморья
-
02.11.2016 Русла почти 40 рек расчистят в Приморье до весны
-
28.10.2016 Более 3 миллионов рублей направят на защиту от наводнений приморского поселка Терней
-
22.09.2016 Работы по отводу русла реки ведут в Дальнегорском районе
-
08.09.2016 В пострадавшие от тайфуна районы Приморья направят 5 тонн риса
Добавить комментарий