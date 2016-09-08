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Более 340 тонн топлива выделено Приморью из госрезерва для подготовки к паводку

Более 340 тонн топлива выделено Приморью из госрезерва для подготовки к паводку

Фото: Администрация ПК

Более 340 тонн топлива из Росрезерва направят в муниципалитеты для подготовки к весенним паводкам. Такое решение принято на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова.

Топливо направят в районы для бесперебойной работы техники, задействованной на берегоукрепительных работах и расчистке русел рек при подготовке к весеннему половодью, а также дорожной технике.

«В пострадавших от тайфуна “Лайонрок” районах края чистятся русла рек, ведутся берегоукрепительные работы, отсыпаются дамбы, в ближайшее время начнётся восстановление дорожного покрытия. Для бесперебойной работы техники принято решение использовать горюче-смазочные материалы, находящиеся в Росрезерве, для этих целей», – сообщил Евгений Вишняков.

Всего в Приморье направят более 340 тонн топлива. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Напомним, во время прошедшего летом прошлого года разрушительного тайфуна «Лайонрок», из Росрезерва в Приморье доставлялись продукты питания, бытовые принадлежности, вещи, оборудование, стройматериалы, топливо.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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