Во Владивостоке водитель Мазды «спрессовал» три автомобиля
Устроить подобную аварию, которая произошла во вторник днем на площади Окатовой, еще нужно умудриться. С какой скоростью нужно лететь, чтобы впечатать друг в друга сразу три автомобиля — ответ на этот вопрос знает водитель «Мазды Аксела», именно по его вине собрался так называемый паровоз, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv.
Антон Андрицов, аварийный комиссар: «Мазда Акселла», не выдержав дистанцию, совершила столкновение с впереди идущим «Раш», «Раш» по инерции совершил столкновение с «Марком». «Марк» по инерции совершил столкновение с «Порте». Оформляться будут по ГАИ, повреждения машин очень сильные».
Меньше всех в этой аварии пострадал «Порте». Больше остальных пострадал «Раш», который и принял на себя всю силу удара от «Мазды».
Видео здесь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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