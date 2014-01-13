С начала февраля этого года во Владивостоке выявлено 212 незаконно вырубленных и поврежденных деревьев

175 незаконно вырубленных и 37 поврежденных деревьев выявили с начала февраля 2017 года специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В текущем месяце факты незаконного уничтожения и повреждения деревьев выявлены по адресам – ул. Адмирала Юмашева, 40; пр-т. Красного Знамени, 158 и 101; ул. Сахарный ключ, 4; Некрасовская, 45; ул. Шилкинская, 7; ул. Светланская, 197; ул. Военное Шоссе 2 а; ул. Адмирала Юмашева, 40. Материалы проверок направлены в административные комиссии Владивостока, в правоохранительные и надзорные органы.

К нарушителям будут применены меры воздействия, предусмотренные законодательством – это может быть уголовная ответственность или административная. Так, в соответствии со статьей 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» уголовная ответственность наступает в случае причинения ущерба на сумму свыше 5000 рублей (статья подразумевает срок лишения свободы от двух лет). Административная ответственность, прописанная в Кодексе об административных правонарушениях РФ и краевом законе от 05.03.2007 г. № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» наступает в случае, если сумма ущерба составляет менее 5000 рублей.

В администрации приморской столицы также напомнили, куда обращаться по фактам незаконной вырубки зеленых насаждений. В первую очередь, об этом необходимо сообщить в дежурную часть УМВД РФ по городу Владивостоку, поскольку сотрудники правоохранительных органов имеют право задержать и установить личность лица, совершившего правонарушение. Номер телефона – 02 (если набирать со стационарного телефона), и 002 – с мобильного. Затем сообщить в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока по телефонам: 2614-371,2614-272, а также оставить письменное обращение через интернет-приемную на сайте www.vlc.ru или через управление по работе с обращениями граждан администрации города, Океанский пр-т, 15/3.

Для справки:

В январе 2017 года во Владивостоке выявлены факты незаконного уничтожения зеленых насаждений на улицах Воропаева, Калинина, Радужной, Катерной, Снеговой, Бестужева, Комарова, Некрасовской, Народном проспекте. Это свыше 300 деревьев и кустарников, 3900 кв. метров плодородно-растительного слоя почвы. Также выявлены факты незаконного повреждения зеленых насаждений на улице Баляева, в Камском переулке, на Народном проспекте – всего около 20 деревьев.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]