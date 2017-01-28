Более 100 человек в Приморье ежедневно получают ПТС на машины без «ЭРА-ГЛОНАСС»
В Приморье продолжается работа по выдаче паспортов технических средств для иномарок без установленного оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС».
Как сообщили в таможне Владивостока, с 17 февраля на территории Приморья введен временный мораторий на новый таможенный регламент, согласно которому регистрация автомобилей возможна только при наличии установленного сертифицированного оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
«С 17 по 20 февраля ПТС уже получили более 560 жителей края. Ежедневно таможенные посты принимают более 100 человек. Рабочий день сотрудников продлен до 20.00», – отметили специалисты.
Отметим, для того, чтобы оформить ПТС на транспортное средство, владельцу необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить утилизационный сбор.
Прием и выдача документов ведется по двум адресам – на Стрельникова, 14 и Березовой, 25а во Владивостоке.
Напомним, ранее Губернатор Приморья Владимир Миклушевский обратился к Полномочному представителю Президента РФ в ДФО – заместителю Председателя Правительства Юрию Трутневу с инициативой отсрочить на полгода действие технического регламента по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
«Разработчики нового регламента таможенного союза не учли сложности, которые возникли при регистрации подержанных автомобилей. Новые автомобили оснащают устройством прямо на конвейере, соответственно на поддержанных автомобилях этого оборудования нет. А для нас, дальневосточников, это очень важный вопрос. Поэтому я предложил отложить применение новых правил регистрации хотя бы на полгода», – заявил Владимир Миклушевский.
«ЭРА-ГЛОНАСС» – большой шаг вперёд с точки зрения безопасности вождения, однако регламент необходимо доработать, и над этим сейчас работает Минпромторг.
Кроме того, глава региона встретился с представителями автомобильного бизнеса по этому вопросу. Участникам мероприятия анонсировали, что приморская компания «Дальтест» уже заключает договор на право установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на иностранные машины. Дилерское соглашение с «ЭРА-ГЛОНАСС» уже находится в стадии подписания.
Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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